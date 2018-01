Chiquetete se quita el disfraz Rey Mago y destroza la ilusión de los niños 03:06 El cantante se quitó la corona y la barba de Melchor y empezó a cantar IDEAL.ES Sábado, 6 enero 2018, 10:31

Del “No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena” al “cómo se te ocurre, Chiquetete”. El escándalo del Rey Mago del año en redes sociales ha sido el cantante de flamenco, y no por una buena razón. Chiquetete se quitó la barba y la corona y, para rematarlo, reveló su identidad ante un auditorio repleto de niños que esperaban a recibir sus regalos.

Ocurrió en el colegio de las Hermanas de la Cruz en Carmona, en Sevilla, donde el artista había acudido enfundado en un traje de Rey Melchor para entregar los regalos de Sus Majestades a las niñas que acoge el centro.

Durante la entrega de regalos, Chiquetete se arrancó a pronunciar un discurso inesperado. “Yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobres”, explicó. Los pequeñas, sin embargo - y quién sabe si algún otro no tan pequeño - vieron truncada su ilusión cuando, ante un auditorio repleto, el Rey Melchor prosiguió proclamando su verdadera identidad: “Yo soy cantante, yo soy Chiquetete”.

El gesto sorprendió a los presentes, que ya habían visto cómo Melchor, minutos antes, se había despojado de su corona y su barba porque al parecer le molestaban. Tras revelar su identidad, Chiquetete se definió como “un señor que canta la cobardía” y remató su intervención con una estrofa de su canción ‘Esta cobardía’, por si a los presentes no les había quedado claro que lo suyo en realidad es la música.

Continuó su discurso pidiendo que los presentes dieran gracias a Dios por todos los regalos que habían recibido, hasta que un tímido aplauso puso fin a su metedura de pata. Baltasar salió entonces a la palestra para recuperar el micro y continuar con la mayor normalidad posible.