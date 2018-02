Chenoa desvela la verdadera razón por la que no fue a OT 2017 01:38 "Incluso mi propio club de fans me pedía que fuera, pero era imposible" EP Lunes, 26 febrero 2018, 14:27

Chenoa fue una de las grandes ausencias entre los extriunfitos que visitaron la Academia de Operación Triunfo 2017 así como las galas del concurso de talentos de TVE, que ha sido la gran revolución de la temporada televisiva.

Tras muchas especulaciones, ahora la la artista ha aprovechado para explicar la verdadera razón de su ausencia. Así lo dijo a 20 Minutos: "La verdad es que no tenía tiempo, pero ni siquiera de verlo, porque estaba con dos trabajos a la vez, más el disco y la película y el libro... No es por falta de ganas, es un formato que me ha hecho nacer a mí, ¿cómo lo voy a despreciar? faltaría más".

Y añadió: "Incluso mi propio club de fans me pedía que fuera, pero era imposible: saqué un libro, hice el doblaje de la película Cavernícola, estoy preparando un disco, hago Zapeando y vengo a Tu cara me suena... ¡y pongo lavadoras!"