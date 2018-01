"Me ha cerrado la cuenta en Instagram por el odio hacia mi cuerpo” Natalia Lozano, modelo española, es conocida como @natcurvylicious por sus más de 150.000 seguidores IDEAL Domingo, 14 enero 2018, 12:51

La red social se rige por unos mecanismos que eliminan cualquier imagen o cuenta que publique -según los criterios poco definidos de la red-, “contenidos indebidos”. Sin embargo, hay otro motivo por el que un perfil puede desaparecer de la noche a la mañana: las denuncias de otros usuarios.

Es precisamente eso lo que le ha sucedido a la influencer Natalia Lozano, conocida como @natcurvylicious por sus más de 150.000 seguidores, que hace unas semanas vio como Instagram cerró su cuenta por, según asegura ella, denuncias masivas de gente que siente “odio hacia ella”. ¿El motivo? Su cuerpo.

La instagramer, que ha abierto una nueva cuenta provisional, ha confesado que se enfrenta a diario con críticas de todo tipo. “No soportan que sea sexy, que me lo creo, dicen que soy gorda, vulgar, que soy una hipócrita porque retoco las fotografías”, aseguraba durante una entrevista.

Lo cierto es que Lozano, quien defiende fervientemente la variedad de cuerpos, ha afirmado que el problema está en España donde, “en el momento en que te plantas como una persona muy sexy que enseña más carne de lo normal, te juzgan y te censuran”. En cambio, ha explicado que en Estados Unidos, donde la modelo de tallas grandes cuenta ya con un gran número de seguidores, “lo suyo es más normal”.

N Una publicación compartida de Natalia Lozano (@natcurvylicious_) el Ene 4, 2018 at 11:48 PST

No obstante, la modelo ha decidido no tirar la toalla ante la adversidad y ha asegurado que “ quiere concienciar a la gente y fomentar valores buenos, no quiero que ganen los de la envidia, el odio, y la frustración”.