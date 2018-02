Cepeda la lía en las redes sociales por culpa de una tortilla El concursante de 'OT 2017' ha creado una controversia divertida alrededor de uno de los platos más icónicos de la cocina española IDEAL.ES Lunes, 19 febrero 2018, 21:58

Esta vez no se trata del amor. No se trata de si Cepeda o Aitana se quieren o si hay algo más que los espectadores no ven. Lo que ha sucedido con el concursante de 'OT' ha trascendido toda lógica por culpa precisamente de una publicación del mismo cantante gallego. El concursante de 'OT 2017' ha creado una polémica curiosa a costa de la tortilla de patatas.

Todo básicamente porque ha compartido en sus redes sociales que iba a cocinar una tortilla de patatas. Hasta ahí todo normal. Lo extraordinario ha sucedido cuando los ingredientes que Cepeda le ha echado a su particular plato han llenado de dudas a los seguidores de 'OT' que han acabado convirtiendo en tendencia en Twitter a la controvertida tortilla. Porque según Cepeda no lleva cebolla pero sí queso de cabra.