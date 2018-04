La inesperada confesión de la mujer de Carlos Baute sobre ella y su marido Con gusto. La venezolana ha sido madrina de un bombón llamado 'Raffaello'. Astrid Klisans, la mujer de Carlos Baute, explica su éxito conyugal:«Hay que apagar la tele y decirse cosas bonitas» ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 28 abril 2018, 09:31

N o era ningún aniversario especial, pero hace unos días Carlos Baute llegó a casa con tres colgantes para su mujer. «Me gustaron todos y te los compré», le dijo. Astrid Klisans lo relata con su cascabelero acento venezolano. Klisans es una de esas famosas que si no existieran habría que inventarlas. Alegre, espontánea y natural, no tiene el menor inconveniente en contarte su vida mientras se come un bombón de coco... Porque ella es arquitecta de carrera, pero trabaja ocasionalmente como modelo. Y el miércoles ejerció encantada de madrina en la fiesta que el grupo Ferrero celebró en Madrid para presentar el nuevo bombón 'Raffaello'. «Los dulces sirven para decirle a alguien que le quieres cuando no salen las palabras. Un detalle del corazón -asegura-. Yo intento ser muy detallista. Y Carlos también lo es. En eso nos parecemos. En lo otro, yo soy más golosa».

Que nadie imagine a Astrid con la casa llena de gente como en aquel anuncio de bombones en el que la mansión de Isabel Preysler parecía una embajada... «Por supuesto que tenemos muchos compromisos sociales y muchas amistades -explica-, pero yo ahora mismo estoy en modo familiar, viviendo muy de puertas para adentro. Mis niños son muy pequeños y han pasado a ser mi prioridad. Les estoy dedicando todo lo que soy. El tiempo pasa tan rápido...». Markus, un «terremoto, tan risueño y entusiasta como su padre», cumplirá en julio dos años. Y la pequeña Liene, «mas tranquila, pero también muy alegre», apenas tiene cuatro meses.

A sus 33 años, la compañera de vida de Carlos Baute (once años más joven que su marido) exhibe hechuras de modelo, pero no desea figurar en la lista de famosas que han recuperado la silueta en tiempo record después del parto, «porque muchas mujeres pueden sentirse frustradas. Y si alguien tarda seis meses o un año en volver a su peso no pasa nada», razona. Los nombres de sus hijos son letones. Porque ella, aunque cueste creerlo oyéndola hablar, tiene sangre letona, lituana, rusa, ucraniana... «Soy una eslava muy caribeña -bromea-. Si no fuera por este punto tropical, sería muy fría».

«Soy como el champán: a veces exploto muy fuerte pero luego me vengo abajo muy rápido»

Astrid abandonó Venezuela hace 18 años y de su infancia recuerda que «era como un niño, siempre llena de moretones, corriendo, peleándome, montando a caballo y subiendo a los árboles». Luego se licenció en Arquitectura y hoy se considera «muy cuadriculada y perfeccionista. A veces, demasiado». Sobre los políticos que presumen de títulos inexistentes opina que «ofenden a los que hemos terminado una carrera con mucho sacrificio. Yo por ejemplo me pasé seis años sin dormir», recuerda. Pero no ejerce. Ni lo echa de menos. «Lo he canalizado de otra manera. Ahora me expreso a través de la fotografía y de mis dos blogs. Y me paso la vida decorando mi casa y haciendo reformas».

Por la humildad

Su punto fuerte es la sinceridad. «Y el aprecio por la humildad. Es importante se r humilde y saber pedir perdón -recalca-. Yo siempre digo que soy como el champán: hay veces que exploto muy fuerte pero luego me vengo abajo muy rápido y tengo mucha facilidad para pedir disculpas. Y eso que ahora soy mucho más serena y paciente, de jovencita era más explosiva». También se confiesa «en algún momento celosa». Y lo argumenta: «El que no cela no ama. Si tú amas a una persona no te va a dar igual que haga lo que sea. Pero una cosa es ser celosa y otra ser celópata. Mientras esa persona te dé seguridad y tú hables las cosas y consigas ese punto de encuentro puedes ser feliz. Yo de momento lo soy y espero que dure».

Klisans conoció a Baute siendo casi una niña, cuando él empezaba en el mundo de la música y visitaba con frecuencia a su familia en su Venezuela natal. Sabe que estar casada con un cantante de éxito no es fácil, «pero tampoco resultaría fácil ser la mujer de un piloto que estuviera todo el día volando», se consuela. Van para nueve años juntos. Y ella admite que su relación ha cambiado con el tiempo. «Tienes niños, llega la noche y estás muerto de cansancio, pero hay que hacer un esfuerzo. Sacar esos minutos y dedicárselos a tu pareja, apagar la televisión, estar con él, decirse cosas bonitas, darse cariño... Hay que sacar las fuerzas de donde no las tengas, pero hay que sacarlas». Es la receta para una vida conyugal sana de Astrid Klisans.