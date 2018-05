Carmen sufrió 'bullying' por sus piernas y ahora la han convertido en influencer La joven tiene más de 60.000 seguidores en Instagram IDEAL GENTE Domingo, 20 mayo 2018, 12:32

La historia de Carmen Rene ha estado toda su vida ligada al acoso y las miradas de todos sus compañeros debido sus piernas, en las cuales sufre un problema que hace que estén muy hinchadas.

Ese mismo problema la ha convertido ahora en toda una influencer XXL de las redes sociales. Carmen sufre linfedema, un tipo de edema que produce una obstrucción del sistema linfático y que provoca la inflamación y el aumento de volumen de las extremidades por la acumulación de linfa.

Los tratamientos disponibles hicieron que fuera más llevadero,sin embargo, esta dolencia provocó en Carmen una grave falta de autoestima y una vida obsesionada con castigar su cuerpo para intentar alcanzar el modelo ideal exigido por la sociedad.

«Mientras crecía nunca vi en los medios de comunicación a nadie que se pareciera a mí y que tuviera una relación feliz y saludable con su cuerpo que no tuviera nada que ver con estar gordo. La sociedad tiene esa forma de decirnos quién nos debería atraer y con quién deberíamos estar», explicó Carmen.

La joven aseguró que durante su adolescencia nunca llevó pantalones cortos porque no quería que la gente le mirase los pies. «Mis pies siguen siendo mi punto débil. Debido a mi mala circulación, están muy lejos de ser lo que la sociedad considera unos pies bonitos. Sin embargo, a través de esta aventura, me estoy desafiando a amar realmente las partes de mi cuerpo que hacen que la gente se pare y me mire. Las partes de mi cuerpo que me hacen sentir más vulnerable. Y no solo tengo que amar mi cuerpo sino también creer en mi alma y sentir que mis pies son perfectos tal y como son», expone en uno de sus posts.

Actualmente Carmen tiene más de 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde se define como una activista a favor de la aceptación de nuestros cuerpos y en donde no duda en colaborar con distintas marcas para mostrar sus piernas, las cuales años atrás le causaron tanto complejo.