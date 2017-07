Carlos Baute estalla contra Maduro: «Es un corrupto y un asesino» Así lo declara el cantante venezolano en una entrevista a ABC IDEAL GENTE Martes, 4 julio 2017, 11:19

En una reciente entrevista con ABC, el cantante venezolano Carlos Baute ha estallado contra el máximo dirigente de Venezuela, Nicolás Maduro, con unas duras declaraciones.

El artista, que inicia este mes de julio su gira por España presentando su nuevo single 'Vamo a la calle' (vetado en Venezuela por animar a la movilización), ha condedido la entrevista a ABC para hablar, entre otras cosas, de la situación política en su país natal.

«Maduro es un insensato, un inculto, un corrupto y un asesino. No creo tener ningún adjetivo calificativo positivo hacia él, no sé si será buen padre. Yo no lo llamo gobierno sino 'régimen narcocastrista' porque también están metidos en el narcotráfico, tanto él como su familia y su círculo de confianza», afirma Carlos Baute.