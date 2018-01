Indignación por el nuevo 'caranchoa': la broma que enfurece a YouTube La broma recuerda a algunos ataques con ácido que se han vivido en Londres y no ha gustado en redes IDEAL Martes, 30 enero 2018, 11:47

Hace más de un año se hizo viral en España el vídeo de un 'youtuber' que recibió un guantazo tras increpar a un hombre por la calle llamándolo "caranchoa". Este tipo de bromas pesadas llenan los canales de muchos en YouTube, y aunque suelen pasar desapecibidas ahora ItzArya ha generado una nueva polémica en Inglaterra.

El canal de este inglés está lleno de bromas callejaras en las que baja los pantalones a desconocidos, roba comida a la gente o les ensucia los zapatos con ketchup. Sin embargo, esta en cuestión no ha gustado nado.

El 'youtuber' ha colgado un vídeo en el que lanza agua a la cara de sus 'víctimas'. Finge caídas para bañar al que le intenta ayudar, aparece por detrás o inicia una conversación. Todo con el fin de mojar a desconocidos y ganar audiencia en YouTube.

Aunque no parezca una broma tan pesada como para suscitar la polémica, lo cierto es que se ha registrado un alarmante aumento de ataques con ácido en las calles de Londres. Como el tema está de actualidad y es una gran preocupación de los ciudadanos ingleses, muchos internautas han recriminado a ItzArya que genere situaciones que recuerdan tanto a ese tipo de ataques.

El vídeo ya ha sido retirado de la plataforma, pero antes de eso contaba con más de 150.000 'me gusta' y 12.000 'no me gusta'.