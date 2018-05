«Cansa ya mucho»: indignación por lo ocurrido en las audiciones de 'Factor X' El programa de Telecinco está llevando a cabo una táctica que no acaba de convencer IDEAL GENTE Miércoles, 2 mayo 2018, 22:58

Algo está pasando con 'Factor X'. Al contrario de lo que sucedió en su momento con la última edición de 'OT', el programa de Telecinco tiene cierta querencia al drama personal. Al parecer, si el concursante o aspirante de turno llega a las audiciones y cuenta sus problemas, tiene más posibilidades.

Eso es algo que no ha pasado inadvertido y que en cada audición se repite. No en vano, con Alexey, un aspirante peculiar ha ocurrido porque su actuación no ha sido demasiado buena como para el pase. 'Factor X' ensalza las virtudes de los participantes que cuentan historias más tristes. Una táctica que no convence y que está creando una polémica al respecto.