«Un campo nazi no es sitio para eso», lluvia de críticas a Pilar Rubio y Sergio Ramos por su último viaje Las últimas imágenes de la pareja ha generado polémica entre sus seguidores IDEAL.ES Viernes, 1 junio 2018, 14:02

Parece ser que Sergio Ramos y Pilar Rubio han decidido marcarse una escapada tras ganar el Real Madrid la Champions el fin de semana pasado. El futbolista y la televisiva se han ido de viaje a Berlín donde, además de visitar sus calles, se han desplazado hasta un campo de concentración nazi. Justo por esto último ha venido la última polémica en la que se ha visto envuelta la pareja.

Sergio Ramos subía este viernes una serie de fotos en las que se ve a la pareja durante su viaje: «Dos días para conocer una ciudad preciosa y recorrer unos muros que recuerdan horrores que nunca debieron producirse. Viajes que dejan huella. Visits that really leave an impression @pilarrubio_oficial», comentana el futbolista etiquetando a su mujer, Pilar Rubio.

Muchas de las fotos que ha subio Ramos se ve a la pareja posando en el campo de concentración nazi de Sachsenhausen. Aunque mucho de los comentarios de los seguidores alababan la actuación del futbolista en la Champions, las fotografías tampoco se han librado de ser criticadas.

Han sido varios los que han comentado en la misma línea y uno de ellos, en inglés, dejó su opinión muy clara: «No quiero odiar ni nada, pero siempre pienso que un campo de concentración no es un lugar para hacerse fotos. También visité uno y creo que es incorrecto que te fotografíen en los lugares donde murieron personas / fueron asesinadas. Realmente te respeto como ser humano y como un jugador de fútbol, muy bueno, pero esto no es adecuado...».