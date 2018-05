«Me caigo al suelo...»: la reacción de una madre al enterarse en pleno directo de la violación cometida por su hijo El hermano de Jorge asegura que la presunta víctima consumía alcohol, «le iba el vicio» y que «intentó que la palpara». Su madre, a borde del desmayo en directo CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Miércoles, 9 mayo 2018, 13:18

La Guardia Civil procedió a la detención de tres individuos a quienes se les acusa de haber violado a una mujer mayor de edad en la pedanía murciana de Beniaján. Una situación que resulta poco agradable también para los familiares de los acusados. Buena prueba de ello es la reacción de la madre de Jorge, uno de los detenidos, quien dijo saber de su vinculación gracias a un encuentro con un periodista.

El reportero se acercó a la vivienda donde residen la madre y el hermano de Jorge para preguntar por su detención. La mujer sabía que se lo habían llevado las autoridades pero «no más». «¿Qué pasa?, ¿qué ha sido él?», preguntaba la mujer. El periodista le confirmó, según recogen las cámaras de 'El programa de AR', que uno de los tres detenidos por la supuesta violación era su hijo, el cual está siendo aún investigado por la Guardia Civil.

«Me estáis dejando que me caigo al suelo», afirmaba. Mientras tanto, su hermano se afanaba en desmentir dicha teoría. Él había estado con la denunciante y los detenidos el día de los hechos. Al ser preguntado por una supuesta actividad como prostituta de la denunciante, el hermano del detenido dijo que vio a una persona que «le gustaba el vicio». Jorge, por su parte, pasó a disposición judicial durante este miércoles 9 de mayo.

«Ellos la llamaron para tener sexo y ambos se mandaban fotos. Le iban a dar 20 euros y le pagaban el taxi para que viniera hacia aquí», asegura. Por su parte, la víctima afirma haber sido drogada, algo que desmiente con rotundidad el hombre que atiende a las cámaras: «Le dieron medio tranquimazin y se hinchó a beber, pero no sé por qué se lo dieron. Mi hermano consume metadona y a la mañana siguiente le acompaña a por la dosis de metadona. Le pide que le compre un litro de cerveza. Ella no perdió la conciencia en ningún momento. Yo bajé y me encontré el pastel. Quería que la palpara y esas cosas». Finalmente, el hombre defendió a su hermano de la acusación y dijo que lo que se produjo fue una relación de sexo consentido, «porque ella quería».