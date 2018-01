El 'cachondeo' de Eva González con su baja por maternidad La presentadora de 'MasterChef' ha querido bromear cuando le han preguntado por su intención de usar el permiso de maternidad IDEAL GENTE Miércoles, 17 enero 2018, 09:49

La presentadora de ‘MasterChef’, Eva González está a punto de ser madre por primera vez. El nacimiento de su pequeño se espera para marzo, y la presentadora continúa trabajando. Ahora está embarcada en el casting para la sexta edición del programa y cuando le han preguntado por el permiso de maternidad ha bromeado con el tema.

La modelo ha sido preguntada por si tiene pensado cogerse la baja por maternidad, a lo que ha respondido bromeando: “Hombre, yo creo que sí. No es por nada, sino porque es que si no tengo que dar a luz en las cocinas. Y eso no está bonito”.

Sin embargo, su compañera de programa, la chef Samanta Vallejo-Nágera no ha estado de acuerdo con su afirmación y ha insistido en que “sí que sería muy bonito”. Jordi Cruz también ha querido continuar la broma afirmando que “el peque ya tiene que empezar a ver de qué va la cosa de la cocina”. Eva no lo ha negado añadiendo que ya se está enterando “y bien enterado, porque es que ya estoy casi a punto”.

A pesar de todo, la modelo asegura que continuará en el programa “hasta que el cuerpo aguante”. Algo que han apoyado sus compañeros asegurando que la cuidan mucho, que cuando no esté la echarán de menos y que su sitio siempre quedará ahí reservado para cuando ella regrese.