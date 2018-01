"¡Asqueroso, cabrón!": la genial respuesta de Víctor Palmero, Alba en 'LQSA', a los graves insultos recibidos "Sigue existiendo gente así. Denunciad la cuenta. Creo que hay límites que no se deben tolerar" IDEAL GENTE Martes, 30 enero 2018, 14:24

"Violador", "maricón de mierda", "hijo de puta", "asqueroso", "ojalá te peguen", "cabrón" y "travesti". Esos son los mensajes que leyó el actor Víctor Palmero al abrir un mensaje directo que había recibido por Instagram. Acto seguido hizo una captura y subió un stories mencionando a la Policía Nacional, y poniendo este mensaje: "Sigue existiendo gente así. Denunciad la cuenta. Creo que hay límites que no se deben tolerar".

El intérprete, que da vida en 'La que se avecina' a Alba, la hija transexual de los Recio, informó más tarde a sus seguidores de las consecuencias de su denuncia:

"En primer lugar hemos conseguido que se elimine la cuenta y ha sido gracias a vosotros. Hay mensajes muy bonitos y otros que me insistís en que no haga caso. Os aseguro que no he hecho caso muchas veces. Tampoco había recibido nunca un mensaje tan explícito y de una forma tan violenta como este".

Y añadió: "Por supuesto que no debemos dar importancia a esta gente, pero sí debemos dar importancia a las palabras y denunciar cosas como estas, porque lamentablemente pasan y en la vida real, no solo en las redes".

Al individuo que escribió esos insultos, le comentó lo siguiente: "Decirle que en lugar de preocuparse tanto por los sentimientos de los demás, que se preocupe por los suyos propios, que se quiera, que crezca como persona, porque creo que le falta mucho. Creo que si sigue así va a tener una vida muy triste".

Víctor Palmero lanzó otro mensaje "para todos los que estáis viendo este video y os metéis con los compañeros de clase porque os parece divertido":

"Os invito a invertir esa energía en vosotros, en leer, en ver películas, en hacer cosas productivas en vuestra vida. Cosas que os hagan crecer como personas porque estoy convencido que la gente que escribe con tanto odio es gente a la que le falta mucho cariño, tiene la vida complicada y quieren ponérselo difícil a los demás", concluyó.