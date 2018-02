Más burlas a Andrea Janeiro en el Carnaval de Cádiz EFE Ha pasado en cuestión con la chirigota de No tenemos el congo pa farolillos que, sin nombrar a la joven, habló de ella de la siguiente forma IDEAL GENTE Sábado, 10 febrero 2018, 15:39

Andrea Janeiro sigue siendo protagonista de las chirigotas del Carnaval de Cádiz, que se presentaron al Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval que finalizó esta pasada madrugada. Si en su momento fue objeto de burlas en la canción «Una corrida en tu cara», ahora otras chirigotas también han decidido utilizar a la hija de Belén Esteban como reclamo.

Ha pasado en cuestión con la chirigota de No tenemos el congo pa farolillos que, sin nombrar a la joven, habló de ella de la siguiente forma:

«Hay una aplicación para el móvil que se llama Snapchat que hace virguerías. A una foto con tu cara le puedes poner mil tonterías. Yo sé de uno que se pone orejas de perrito, también le pone los cuernos pero eso en el móvil no se ve. Hay un filtro que es el bigote y la barba, por ejemplo a la Pantoja ese no le va a hacer falta y con otro la barbilla se pronuncia. La muchacha que lo usa no te lo digo que me denuncia».

Estos versos se unen a los primeros, que provocaron una denuncia de Andrea Janeiro y la posterior respuesta de la chirigota, y que decían así: «La niña de Jesulín y de Belén Esteban tiene toda la cara como una papa nueva. Ya no está pixelada y la niña es horrenda. Si yo fuera su padre la dejo borrosa hasta los treinta».