«Muchos buitres salieron de las sombras»: la novia de Avicii, rota de dolor después de que la culpen del suicido del Dj Tereza ha querido responder a quiénes la acusan del suicidio del que fuera su pareja IDEAL.ES Viernes, 11 mayo 2018, 19:19

Poco se conocía públicamente de la relación que el fallecido Avicii mantenía con Tereza Kacerová, una modelo checa de cuya existencia se supo tras la muerte del Dj. Entonces cuando Tereza publicó una carta despidiéndose de él junto a un vídeo con fotos en las que salían juntos.

En muchas de las imágenes Avicii aparecía junto al hijo de la modelo checa, Luka, con quien el Dj se llevaba muy bien. En estos días Tereza se ha visto obligada a escribir de nuevo unas palabras para defenderse de los usuarios que la culpabilizan de la muerte del artista.

«Muchos buitres salieron de las sombras. Me has acusado de utilizar a Tim para obtener fama y dinero», ha escrito. Y añade: «Me estoy ahogando en una tristeza que lo abarca todo. La ansiedad llega horas antes de que abra los ojos, no puedo contar la cantidad de veces que he tomado una cerveza, incluso antes de cepillarme los dientes, y tengo que explicarle a Luka una y otra vez que Tim puede verlo desde el cielo, pero nunca le volverá a ver».