La brutal confesión de Amaia Salamanca sobre su peso INSTAGRAM La popular actriz ha respondido así a los comentarios sobre su delgadez IDEAL GENTE Martes, 8 mayo 2018, 21:28

Hace apenas unos días Amaia Salamanca realizaba una confesión sorprendente sobre sus fotos. Pues bien, ahora la actriz ha saido al paso de los comentarios acerca de su peso, ya que está más delgada que hace unos meses.

«Al ser madre, el cuerpo te cambia, cambia el metabolismo, y estoy haciendo esfuerzos por engordar», explicaba en su momento. Ayer, ademñas, reconoció que se tomará una pausa de su carrera profesional para estar con la familia.

En la gala de entrega de los Premios Valle Inclán de Teatro, en el Teatro Real, Amaia dijo que «ahora me he cogido una temporada para estar con mi familia. No un año, pero el verano entero con los niños».

Respecto a la campaña de bañadores que protagoniza tras ser madre, manifestó lo siguiente:.«Las mujeres tenemos que estar seguras de nosotras mismas, pero es verdad que me generaba un poco de inseguridad».