Brutal bronca en 'Supervivientes' "Pendenciero... No llegas a mierda de persona" Lucía estaba con problemas de salud por tener fiebre y se lo echó en cara a Kiko
Viernes, 7 julio 2017

La tensión en 'Supervivientes' se puede cortar con un cuchillo. La gala de este jueves, que proclamó finalistas a Laura Matamoros y José Luis, se saldó con una bronca tremenda entre dos concursantes de esta edición. Una que abandonó a las primeras de cambio como fue Lucía, la madre de Alba Carrillo, y el otro que permanece en la Casa del Árbol mientras mantiene abiertas opciones para permanecer en Honduras.

Los dos han estado juntos en los últimos días conscientes de que 'Supervivientes' pretendía enfrentarles para ver si eran capaz de ofrecer el espectáculo televisivo que brindaron este jueves. La tensión que hubo entre Lucía y Kiko al comienzo del reality quedó plasmada con la bronca que han tenido.

Lucía no dudó en echarle en cara a Kiko que es una mala persona a su juicio y que "eres un humillador profesional que quisiste cargarte a mi hija". Unas palabras que encontraron apoyo desde el plató de 'Supervivientes' pues es algo que se ha repetido sobre el extronista durante su paso por el programa. Lo cierto es que Kiko no se amilanó y le preguntó: "¿Tú propósito qué es? ¿Dejarme de vago y machista?".

Antes habían tenido palabras aún más gruesas. Lucía estaba con problemas de salud por tener fiebre y se lo echó en cara a Kiko: "Déjame en paz, por favor. No me encuentro bien y tengo fiebre, así que déjame un poquito en paz". A lo que Kiko respondió con un "a ver si te largas ya" y Lucía contraatacó "A ver si el que se va a ir eres tú y la que me quedó soy yo... A ver si te vas tú a tomar por culo". Palabras muy duras por las que la organización de 'Supervivientes' acabó echando de nuevo a Lucía del programa.