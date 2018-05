Brutal agresión a uno de 'Los Javis' en Eurovisión: «Me han hecho un 'picasso' en la cara» 01:10 Javier Calvo, que estuvo apoyando a Amaia y Alfred, recibió un puñetazo en plena cara IDEAL.ES Domingo, 13 mayo 2018, 16:35

Al parecer, Amaia y Alfred no han sido los únicos en recibir un golpe en el Festival de Eurovisión. Y es que, Javier Calvo -que estuvo con su compañero Javier Ambrossi apoyando a la pareja durante la noche- recibió un puñetazo en plena cara. Así lo ha confirmado el propio Javi en su cuenta de Twitter.

«Anoche me pegó un puñetazo en toda la casa un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares», afirmaba Javier Calvo en la red social.

«Es que, lo que me jode, es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un picasso en la cara. No se me puede sacar de casa», continuaba comentando.

El artista ha recibido una gran cantidad de muestras de cariño en Twitter tras la agresión sufrida justo después del Festival de Eurovisión en Lisboa.