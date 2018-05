Brutal agresión en directo del secuestrador de Alcantarilla a un periodista de 'Espejo Público' A posteriori, atendió a las cámaras para defenderse: «Todo es un montaje. Yo me quería divorciar y mi mujer me decía que, si lo hacía, me atuviese a las consecuencias» CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Lunes, 21 mayo 2018, 12:18

El periodista de 'Espejo Público', Luis Fernando Rozo fue víctima de una brutal agresión por el individuo al que se acusa de haber mantenido a su mujer y a su hija secuestradas en una vivienda de Alcantarilla, en Murcia. El comunicador intentó obtener unas declaraciones del sujeto en la vía pública, a plena luz del día, cuando este se revolvió y soltó una patada.

🎥Nuestro compañero @FERCHOROZO es agredido por el hombre que presuntamente tenía a su mujer y su hija secuestradas en Alcantarilla ▶https://t.co/897gn9v8iQpic.twitter.com/bm2CVSjCvH — Espejo Público (@EspejoPublico) 21 de mayo de 2018

Según recogieron las cámaras del programa de Antena 3, el individuo rechazó hacer cualquier tipo de declaración y amenazó al periodista con llamar a la Policía. Sin embargo, a posteriori, sí atendió a las cámaras para asegurar que todo se trataba de «un montaje».

🎥El hombre que presuntamente tuvo a su hija y su mujer secuestradas asegura que todo es una conspiración contra él: “Ella tenía teléfono, podía llamar a la policía” ▶https://t.co/897gn9v8iQpic.twitter.com/XwcMCTWOxY — Espejo Público (@EspejoPublico) 21 de mayo de 2018

El encuentro, que emitió el formato durante la mañana de este lunes, sirvió para que el hombre se defendiera: «Me acusan de maltrato a mi mujer y a mi hija. Se leen todo tipo de burradas: que la tenía encadenada... Todo es un montaje porque hay algo gordo por medio. Yo quería divorciarme y mi mujer no. Me dijo que si lo hacía, que me atuviera a las consecuencias».

Además, ante las cámaras, el sujeto dijo que «nunca» había amenazado a una mujer. «Jamás he amenazado a ninguna mujer. No es mi forma de ser. Tenían el teléfono para haber llamado a su familia o a la Policía», concluyó.