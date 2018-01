Bronca en 'Cámbiame': «Aquí la única ridícula eres tú» Así de tajante se mostró Pelayo con una mujer que quería cambiar su imagen IDEAL.ES Miércoles, 3 enero 2018, 11:37

En 'Cámbiame' no siempre se acierta con el look que se elige para modificar la apariencia de la otra persona. De hecho, es habitual que algún participante exprese su disconformidad. Pero rara vez sucede lo que pasó entre Pelayo y una mujer que acudió al programa.

La aspirante cabreó al que es uno de los coach de estilismo del programa por menospreciar el trabajo de su compañera Cristina Rodríguez que fue quien le cambió su imagen y que a la mujer no le gustó. Según Pelayo, "a mí si me gusta el look que ha hecho mi compañera. Lo que pasa es que estáis intentando ridiculizar el trabajo de Cristina y la única ridícula eres tú, que con esta actitud no molas nada. Querías vender una imagen de moderna y de tía guay, pero eres una antigua al final".

Por si fuera poco, Pelayo no se cortó y acusó a la mujer de ir por interés al programa: "Has venido a vender tus zapatillas, y ojalá nadie te los compre". No obstante, para quitarle hierro el asunto, concluyó que "de todas formas estás guapa, aunque tú no lo quieras ver, lo estás".