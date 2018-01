Brigitte Bardot: «Mi vida no habrá sido en vano» Bardot, en su residencia junto a la coautora de su libro, Anne-Cécile Huprelle. / Le blog de Brigitte Bardot Sus memorias repasan sus amores, la ruptura con el cine, la fallida relación con su hijo... pero sobre todo su lucha por los animales ISABEL IBÁÑEZ Lunes, 29 enero 2018, 10:05

Bardot dejó el cine hace 45 años, cuando decidió apartarse de las cámaras, pero no para recluirse, como 'la Divina' Garbo. En realidad, la musa francesa no se ha ido nunca; todo este tiempo hemos sabido de ella y de su lucha por los animales: enarbolando fotos de crías de foca ensangrentadas, abrazando a perros, alimentando cervatillos... También apoyando a la ultraderecha de su país. Hace unos días, sus declaraciones a 'Paris Match' la devolvían a la actualidad: «Nunca he sido víctima de acoso sexual. Y me parecía encantador que me dijeran que era guapa o que tenía un buen culito», soltaba sobre la campaña MeToo y la denuncia del caso Weinstein, y no dudaba al llamar «hipócritas» a algunas actrices. Ahora regresa a sus 83 años con sus memorias, 'Lágrimas de combate'.

En el relato, dedicado sobre todo a sus mejores amigos - «No formo parte de la especie humana. No quiero formar parte, me siento diferente, casi anormal. De niña presentía ser un animal»-, pone nombre a los hombres a los que amó, sus colegas Jean-Louis Trintignant y Sami Frey y el músico Serge Gainsbourg. Del resto, poco, y en el resto se incluyen sus tres primeros maridos, Roger Vadim, Jacques Charrier y Gunter Sachs. En 1992 se casó con Bernard D'Ormale, con quien vive y comparte amor por los animales: «Un hombre protector, autoritario, impaciente. A veces nos enfrentamos. No es un romántico con la cabeza en la Luna, sino alguien inteligente». «El amor, en abstracto, no significa nada si no está acompañado de una pasión. Amo el amor, quizá por eso fui infiel muchas veces», confiesa.

«La madre rara que he sido»

Habla también de su ruptura con el cine «por la vacuidad de un mundo de apariencias». «Di mi juventud y mi belleza a los hombres. He dado mi experiencia y lo mejor de mí a los animales. Mi vida no habrá sido en vano». Asegura que si no hubiera sido así se habría suicidado. Su lucha contra el cáncer de mama también está presente.

Los párrafos más tristes tienen que ver con su hijo Nicolas: «El instinto maternal se aprende con el tiempo y una vida tranquila. Yo tuve una vida muy complicada. Y ese desgarro me ha perseguido siempre. Durante su infancia, mis relaciones con Nicolas fueron lamentables. Para él y para mí. Vive en Suecia, con su familia. Viene a verme una vez por año. Creo que ha terminado comprendiendo a esta madre rara que he sido».

En todo este tiempo, las arrugas se han instalado en su bella cara: «Recurrir a la cirugía para mantenerse joven me parece mortalmente triste; un rostro con arrugas cuenta una historia interior; si le quitas las arrugas la contradicción es evidente. La juventud es bella porque es auténtica, la falsa juventud es odiosa».