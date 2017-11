'Bombazo' en OT: el invitado de lujo que cantará sobre el escenario Además, Tony Aguilar ocupará esta semana la cuarta silla del jurado. Ayudará a Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive a valorar las actuaciones de los concursantes. IDEAL GENTE Viernes, 24 noviembre 2017, 12:15

'Operación Triunfo' ya prepara su gala número 5 y lo hace, además, anunciando los invitados estrellas que llegarán en forma de jurado y actuaciones. Por un lado Beatriz Luengo presentará su nuevo sencillo, y no acudirá sola.

Romeo Santos llegará al plató de 'OT 2017' para presentar 'Imitadora', uno de los hits de su último álbum 'Golden'.

Además, Tony Aguilar ocupará esta semana la cuarta silla del jurado. Ayudará a Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive a valorar las actuaciones de los concursantes.

Canciones de la gala 5

- Todos - "La revolución sexual" (La casa azul)

- Marina - "The voice Within" (Christina Aguilera)

- Mireya - "Cuando nadie me ve" (Alejandro Sanz)

- Miriam y Cepeda - "Estoy hecho de pedacitos de ti" (Antonio Orozco)

- Ana Guerra - "La Bikina" (Luis Miguel)

- Alfred y Aitana - "El mismo sol" (Álvaro Soler y Jennifer López)

- Raoul - "Million Reasons" (Lady Gaga)

- Nerea y Ricky - "The Time of my Life" (Dirty Dancing)

- Amaia y Roi - "Shape of you" (Ed Sheeran)

- Agoney - "Rise like a Phoenix" (Conchita Wurst)