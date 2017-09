El 'bombazo' de 'GH:Revolution' no convence a los espectadores Los espectadores ya no podrán ser testigos de cómo se conocen entre ellos los huéspedes de la nueva edición, ni de sus primeras impresiones R.I. Miércoles, 20 septiembre 2017, 10:22

Mediaset lanzaba este lunes un “bombazo” que no ha gustado nada a los seguidores de ‘Gran Hermano’, acostumbrados a ser testigos de la entrada de los concursantes, edición tras edición, en las galas de estreno. ‘GH: Revolution’ anunciaba en su avance que serán 100 los concursantes que convivan en la casa de Guadalix de la Sierra.

Pero lo que más ha indignado en las redes es el hecho de que el reality aún no ha empezado y los concursantes ya se encuentran dentro de la casa. Los seguidores más exigentes no entienden que se hayan cargado ese “ojo que todo lo ve”, la esencia del programa. Y es que, los espectadores ya no podrán ser testigos de cómo se conocen entre ellos los huéspedes de la presente edición, ni de sus primeras impresiones.

Esos 100 concursantes, de los que finalmente quedarán 15, ya han convivido sin que los espectadores hayan podido verlo. Algo que da qué pensar, si observamos el ojo roto de las primeras promos que lanzó Mediaset. Se trata de una nueva estrategia para dar más vida al exitoso formato y evitar que sus seguidores acaben por cansarse.

La gala de estreno, que tendrá lugar este martes en Telecinco, será muy distinta de las anteriores, ya que ya se habrán producido las primeras rencillas y afinidades. Aunque las redes sociales arden con esta novedad, lo cierto es que habrá que esperar a que la decimoctava edición esté en marcha para ver si la nueva estrategia funciona.