¡Boda en 'First Dates'! Dos pretendientes que se conocieron en el programa, pasarán por el altar IDEAL.ES Miércoles, 22 noviembre 2017, 22:58

Ahora más que nunca, el amor está en el aire. Porque lo que ha pasado este miércoles en 'First Dates' ha sobrepasado lo visto hasta ahora en el programa. Primero porque dos de sus pretendientes no solo se enamoraron sino que han dado un paso más allá y son padres de una niña. La primera bebé 100% de 'First dates'.

Ellos son Judith y Alex. La pareja más entrañable que se recuerda en el programa de Carlos Sobera porque en el especial de segundas citas que se ha emitido, han sido los auténticos protagonistas. Por enseñar a su hija y por demostrarse tanto cariño y complicidad en pleno directo. Una complicidad que iba a tener recompensa.

Alex, que ha asegurado que "lloré cuando vi a mi hija", ahora llorará por partida doble y de felicidad. Pues justo al final del programa, le ha dicho a Judith que es el amor de su vida y que querría pasar todo el tiempo que le quede junto a ella. Es decir, le ha pedido matrimonio y por supuesto, ella ha aceptado.