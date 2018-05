Una bloguera cuenta cómo Cepeda le vio desnuda en un baño público: «Nadie se convirtió en mi aliado» El cantante se equivocó al intentar gastar una broma a Roi IDEAL Viernes, 4 mayo 2018, 11:04

Una bloguera que se hace llamar Lettipop contó en el blog Mood Boo una experiencia que vivió con el concursante de 'Operación Triunfo'Cepeda.

La joven criticó duramente la actitud del concursante tras verla desnuda en un baño público. La bloguera sintió que habían violado su privacidad, pero nadie compartió con ella su preocupación.

Todo ocurrió hace unas semanas en un festival de música, donde Cepeda intentó gastarle a su compañero de academia Roi una broma. Para ello entró en el cuarto de baño, pero se equivocó de cubículo y miró por el que estaba la joven. Allí dentro, estaba ella que llevaba «un mono blanco de encaje, precioso, pero bastante incómodo, ya que para ir al baño tenía que quitármelo entero. Mala combinación».

«Cuando salí de los baños se me acercó Cepeda y para mi sorpresa me dice, delante de más influencers, que en un intento por hacerle una broma a su compañero de academia, Roi, se asomó por encima de los cubículos del baño y me vió a mi, seguramente desnuda, en el cubículo contiguo«, explica en el blog la joven.

«Cuando logré asimilar esa información le dije 'o sea, ¿que has violado mi privacidad?', y su respuesta fue 'jo! ¡Te lo has tomado a mal!'. Y de verdad, aún sigo sin saber de qué manera esperaba que me tomara esa noticia«, prosigue con la narración.

La joven no solo no creía lo que el cantante le contaba sino que tampoco entendía la reacción de todos los 'influencers' que estaban delante: «Uno de los influencers me dijo 'mira el lado bueno, al menos ha sido sincero y te lo ha dicho' [...]. Yo no daba crédito a que encima de lo ocurrido, la gente pusiera de 'bueno' a Cepeda por decírmelo y nadie, absolutamente ninguno de esos influencers que se ponen la etiqueta de aliado, lo fue«.

«Gente que se llena la boca diciendo 'no es no', pero en la intimidad se olvida de sus tweets y no son capaces de señalar el machismo en sus propias carnes ni en la de sus amigos« reprocha la joven.

Tras la publicación del post en el blog, el propio Cepeda ha confirmado la historia explicando que en su momento ya le pidió disculpas, y que se las vuelve a pedir: «Te pedí disculpas en su momento y te las pido ahora después de acusarme de homófobo y acosador. Un saludo y que te vaya bien la vida».

Te pedí disculpas en su momento y te las pido ahora después de acusarme de homófobo y acosador. Un saludo y que te vaya bien la vida. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 2 de mayo de 2018

Muchos usuarios han criticado que la bloguera utilice el hastag #cuéntalo para contar y equiparar esta historia a la de muchos otros casos de abusos y acosos sexuales.