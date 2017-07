Blas Cantó, tras su aparición en 'Sálvame': "No he dicho que sea gay" "Lo que quise decir en aquel momento es que tenemos que ser más abiertos de mente. No podemos decir hola, ¿Cómo está tu novio? IDEAL GENTE Lunes, 10 julio 2017, 11:10

Blas Cantó acudió el pasado mes de mayo al plató de Sálvame para interpretar su sencillo In your bed. Allí fue cuestionado por los colaboradores y fue una pregunta de Lydia Lozano la que llamó especialmente la atención: "Esta canción es de una ex..."; el ganador de la última edición de Tu cara me suena le corregía: "Un ex". "De momento nadie se ha metido en la cama de ningún ex mío, ni de ninguna ex mía", dijo él.

Casi dos meses más tarde, el ex componente de Auryn ha querido clarificar sus comentarios a Chance.

"Has confesado que eres gay", le preguntan. "No, yo no dije eso en ningún momento", responde él. "Lo que quise decir en aquel momento es que tenemos que ser más abiertos de mente. No podemos decir hola, ¿Cómo está tu novio? Hay cosas más allá y no hay que etiquetar a las personas", añade.

"Ese es mi mensaje con mi música, mis seguidores y ese es el mensaje que va a llegar con mi música, que el amor está más allá que las personas", recalca. "El amor de mi vida actualmente es mi madre", concluye.