Blanca Suárez y Mario Casas juegan al despiste con su noviazgo Mario Casas y Blanca Suárez, posando juntos en el Festival de Cine de Málaga / AFP La pareja se ha dejado ver junta recientemente IDEAL.ES Lunes, 26 marzo 2018, 16:35

Blanca Suárez y Mario Casas, dos de los actores más reconocidos del cine español, fueron pillados hace poco saliendo de la casa de la actriz por la mañana, tal y como informaba la revista 'Corazón'. Desde entonces se ha hablado más que nunca de su más que posible romance.

En numerosas ocasiones se ha podido ver en la pantalla la química que hay entre este par, pero nunca se ha llegado a confirmar una relación de novios fuera de los platós. Durante todos estos años ambos han tenido otras parejas, pero parece que por fin están juntos. Este mismo domingo Blanca y Mario se dejaban ver, sin esconderse, comiendo juntos en un asador de Madrid.

Aunque ninguno de los actores ha confirmado su noviazgo, Mario se animó a hablar de Suárez durante la presentación del documental 'The best day of my life' en Madrid. Terminó confesando que la actriz es una perona increíble. "Blanca es maravillosa", según recoge Europa Press.

Además, aseguró que mantienen una amistad desde hace muchos años, pero no quiso aclarar si entre ellos hay algo más: "No te voy a hablar de eso". Está claro que Casas se muere de vergüenza cuando le preguntan por el supuesta relación, una señal de que sí podría haber algo entre ellos.