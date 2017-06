Bigote se declara a María Teresa Campos y se sincera sobre 'Supervivientes' Tras ser expulsado no se ha cortado a la hora de valorar lo vivido IDEAL.ES Viernes, 23 junio 2017, 12:06

Edmundo o Bigote Arrocet ya está volando desde Honduras hasta España para regresar después de ser expulsado de 'Supervivientes'. El humorista ha aprovechado sus primeras horas fuera de la isla para abrir su corazón a su pareja María Teresa Campos y despacharse a gusto sobre alguno de sus compañeros y sobre lo vivido en el programa.

Edmundo deja claro lo que muchos sospechaban: "No tenía ninguna estrategia porque yo no quería ganar, pero en algo yo sé que iba a vencer, que era en soportar el hambre, el frío, la soledad en el lugar que me pusieran". De hecho por ese motivo, por su tibieza a la hora de encarar 'Supervivientes' hubo quienes le vieron un concursante que daba poco juego.

No en vano, su condición de pareja de María Teresa Campos le ha ayudado mucho a seguir en el concurso. A ella la llama cariñosamente "Morita" y sobre ella ha querido hablar: "Llevamos casi tres años y creo que conoce todos mis defectos y algunas virtudes que tengo que tener". Por eso tiene ganas de verla y darle un abrazo.

Pero Bigote también ha tenido palabras para alguno de sus compañeros. A Kiko, el novio de Gloria Camila, le aconseja que cuide su carácter y que deje de ser egoísta y a otro de los concursantes lo ve como el ganador. "Espero que gane José Luis por muchos motivos: es noble, trabajador. Muchos dirán que es paletillo, que habla muy brusco, y eso es lo de menos. Yo conozco a gente que habla muy bien y son chuecos. Prefiero que hablen así y tengan el corazón enorme".