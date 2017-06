‘Bigote’ Arrocet ya sabe del ingreso de María Teresa Campos en el hospital y así reaccionó La pareja de la presentadora de televisión se enteró de la isquemia que padeció la primera mientras él concursaba en ‘Supervivientes’ IDEAL.ES Lunes, 26 junio 2017, 11:07

Tras su aventura en ‘Supervivientes’, Edumundo, ‘Bigote’, Arrocet ya es plenamente consciente del percance sufrido por María Teresa Campos mientras él se encontraba en Honduras. Fue la propia Terelu Campos quien desveló cuál fue su reacción al saber del problema que tuvo su compañera. “Nos dijo que se le había quedado un nudo en el estómago”, dijo la hija de María Teresa.

Así lo contó en ‘’, donde confirmó que fue su propia madre la que se lo comentó. Cabe recordar que fue la propia María Teresa Campos la que pidió que no se le hiciese llegar el mensaje mientras estuviera participando en ‘Supervivientes’. “No ha montado una bronca, pero le ha sorprendido muchísimo. No sé si no lo ha entendido o se ha aguantado, pero hubiese preferido no saberlo”, manifestó.

Recientemente, ‘Bigote’ Arrocet abandonó el programa pero no lo hizo sin antes abrir su corazón a su pareja. “Llevamos casi tres años y creo que conoce todos mis defectos y algunas virtudes que tengo que tener. Por eso tengo ganas de verla y darle un fuerte abrazo”, dijo. Ya se han reencontrado.