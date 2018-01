Bibiana Fernández revela su drama en 'El Hormiguero': "Hacienda me lo ha quitado todo" Ha tenido que desprenderse de dos pisos en Málaga y un chalé de Boadilla del Monte por una deuda con Hacienda IDEAL GENTE Martes, 30 enero 2018, 12:37

Bibiana Fernández aprovechó su presencia en ‘El Hormiguero’ este pasado lunes para repasar, junto a Mario Vaquerizo y Alaska, algunos de los momentos más peculiares vividos dentro y fuera de los escenarios mientras trabajaban para la obra ‘El amor sigue en el aire’. Pero también explicó los problemas económicos que atraviesa y que está intentando solventar con ayuda de sus amigos y de su propio trabajo. Incluso sus compañeros de plató le compraron su chalé de Boadilla del Monte para que pudiera saldar una deuda con Hacienda.

“Tuve el problema con Hacienda con el que se vendió la casa y la compraron estos señores. Mi problema no era cambiarme de casa porque mi casa es donde estoy yo, donde están mis perros y donde están mis amigos”, dijo.

Según recoge ‘FórmulaTV’, Fernández reconoció que Hacienda le había quitado “todo, todo, todo”. “Ahora, otra vez a empezar. Tengo ganas a la curiosidad, al deseo, al estar expectante, al esperar que la vida te vuelva a sorprender otra vez a pesar de haber vivido. Me da como energía y me pega subidón. Si no, estaría llorando por los rincones”, añadió.

La actriz tuvo que vender además dos pisos de su propiedad que se encontraban en Málaga. Algo de lo que se puede desprender. Más le costó perder a David Delfín, que era algo que “me importaba”.