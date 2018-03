Polémica por las palabras de Bertín Osborne: "El toro es el único animal que muere con dignidad" Bertín habló en 'Planeta Calleja' de toros, de que es un mujeriego, de que no es un señorito andaluz y de que no puede parar de trabajar porque tiene que pagar a Hacienda IDEAL Martes, 20 marzo 2018, 10:13

Bertín Osborne visitó 'Planeta Calleja', programa de Cuatro. Allí, además de convertirse en el primer invitado que no supera el reto del programa, también habló de toros, hacienda y otros temas.

Entre otros temas Bertín se mojó explicándo su opinión sobre los toros, unas declaraciones que han levantado la polémica. El cantante empezó explicando los orígenes de su apellido: "La familia Osborne tiene dos ramas: la del vino y la de la cerveza. Los toros que vemos en la carretera son de mis primos, la rama del vino".

A partir de ahí, el tema se fue a la importancia de las tradiciones en España momento que Calleja aprovechó para preguntarle por los toros: ¿Los toros no crees que tienen que evolucionar? Y Bertín respondía explicándo que no es "antitaurino para nada, ser anti algo ya me joroba, no soy anti nada, no soy ni anti Podemos, fíjate. Con el tema de los toros, creo que es el único animal que muere con dignidad. Es el único animal que muere pudiendo matar al que le está matando".

"Pero le obligamos a hacerlo" respondía Calleja, sin convencer a Osborne que afirmaba que "tú no has escuchado nunca que un mero haya matado al pescador, y mueren de una forma igualmente horrible, eh".

El tema no terminó ahí y Calleja siguió insistiendo con que "podría mantenerse la fiesta sin matar al toro". Una propuesta que sí que acogió Bertín, pero no sin hacer otra afirmación también un tanto polémica: "Eso yo lo haría, pero nosotros hemos creado una naturaleza artificial. ¿Por qué hay cacerías? Porque tiene que haberlas es que si no hay cacerías desaparecería el planeta porque hemos aumentado la población artificialmente".

¿Señorito andaluz y mujeriego?

Bertín reconocío ser un mujeriego, pero negó en todo momento ser un señorito andaluz que no ha pegado golpe en su vida: "Trabajo desde que tengo 19 años. Desde la primera camisa, al último coche que me he comprado, me lo he comprado con mi trabajo".

"Mi padre sigue con la misma afición que yo, que le gustan mucho las señoras. Eso se nace y se muere con eso y es inevitable, Fabiola lo sabe y lo tiene asumido. No es nada celosa, yo tampoco", explicaba el cantante.

Hacienda

Calleja sugirió a Bertín que bajara el ritmo de trabajo, que le había notado bastante cansado durante la grabación, pero el presentador de 'En mi casa o en la tuya' explicó que no podía permitírselo: "No puedo bajar el ritmo, en los últimos seis años llevo más de 6 millones de euros pagados a Hacienda. He ganado menos de lo que he pagado, por errores y por cosas. Pero los he pagado, y ahora tengo que devolver bastante de esa cantidad. No puedo dejar de trabajar. Cuando pueda disfrutaré".