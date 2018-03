"Eres un cobarde": Bertín Osborne, primer invitado que no supera el reto de Calleja El cantante se quedó sentado con una nevera mientras Jesús Calleja ascendía IDEAL Lunes, 19 marzo 2018, 14:11

Bertín Osborne fue el invitado de esta semana en 'Planeta Calleja' y se convirtió en la primera persona que no supera el retop del aventurero.

En cada programa Jesús Calleja plantea retos a sus invitados y así lo hizo con Bertín Osborne. Ambos fueron a una ruta en piragua por las Hoces del Duratón, reto que en un principio el cantante aceptó. Sin embargo, cuando vio que tenía que ascender por una pared vertical de los Picos de Europa la sitaución cambió.

El vértigo del presentador impidió que completara el reto: "¿tengo que subir esa pared? Ni muerto. Me están dando hasta mareos y todo". A pesar de todo, intentó llegara la base de la pared, pero fue incapaz de cruzar el puente colgante.

"Te lo dije, no soporto el vértigo, se me va la cabeza, me quedo bloqueado", insistía Bertín Osborne, que se quedó sentado en una silla con una nevera y unos prismáticos, mientras Calleja completaba la travesía. "Están zumbaos, es un disparate" afirmaba Bertín al ver cómo el equipo ascendía por la pared.

Al acabar el programa Jesús aseguró que "he descubierto que eres un tío noble, con gran corazón... y que eres un cobarde, que no has querido venir".