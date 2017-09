Belén Esteban: "María José Campanario me llamó, estando ella ingresada" "Estoy segura de que si ella quiere venir a hablar conmigo, Jesús no se lo permite" ha concluido la colaboradora R. I. GRANADA Domingo, 10 septiembre 2017, 13:49

Belén Esteban se ha sentado en el programa 'Sábado Deluxe', y ha desvelado al fin el bombazo por el que ha visitado el formato de Telecinco, y es que ha afirmado que "María José Campanario me llamó el 9 de agosto, estando ella ingresada".

La colaboradora de 'Sálvame' ha comenzado la entrevista afirmando que "lo primero que hace es darme la enhorabuena", contando que María José Campanario le dijo que "tienes que estar muy orgullosa ".

Según ha afirmado la ganadora de '¡Más que baile!' durante la entrevista, "ella me dijo que me quería ver en mi casa. Me decía que no se enterara su familia, e insistía en venir allí, aunque yo le decía que no era el lugar más indicado, porque siempre hay prensa en la puerta".

La entrevistada ha contado una cosa que le sorprendió mucho fue que "me llamó 'mi reina' tres veces", y ha afirmado que "yo le deseo que se ponga bien. No sé si ella está obsesionada conmigo, pero su tono era de querer tener una amistad conmigo, aunque creo que eso no es posible".

Además, Belén también ha confesado que "María José me dijo que estaba intentando convencer a Jesús para que pagara los estudios de Andrea", y que "lo que me asombró era en que quería tener una charla, y me insistía mucho en que me habían hablado muy mal de ella, que las cosas no eran como me las habían contado".

Sobre como notó a María José durante la llamada, Esteban afirma que "ella hablaba muy nerviosa, pero me decía que estaba bien", y ha añadido que "según me decía, tenía la necesidad de estar conmigo". Finalmente, Belén ha confesado que "me dio pena, aunque no sé el motivo".

Posteriormente, Belén Esteban ha contado en el programa que "llamé a Jesús para decirle lo que me había pasado con María José Campanario", y según ha contado la propia protagonista, le dijo a Jesulín de Ubrique que "te llamo para contarte algo que me ha sucedido con María José".

Ella ha seguido con su relato, afirmando que "le conté todo lo que había sucedido en aquella llamada y su contestación fue colgarme el teléfono". Finalmente, Belén ha dicho que "no quería contar todo esto, por María José, pero me ha sentado muy mal la reacción que tuvo Jesús. Creo que no voy a hablar con él hasta que se case la niña".

Finalmente, Belén ha querido decir que "yo no la voy a llamar, pero si un día me tengo que tomar una Coca Cola, un café o incluso un gin tonic con ella, no quiero que nadie se lo prohíba", afirmando posteriormente que "estoy segura de que si ella quiere venir a hablar conmigo, Jesús no se lo permite".