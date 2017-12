Beatriz Rico enamora a las redes son su genial 'autozasca'

La actriz Beatriz Rico, conocida por series como 'UPA Dance', escribió un comentario en la red social Twitter tras salir de ver una película en el que tira de autocrítica.

Rico quiso compartir con sus seguidores su opinión tras salir del cine de ver una película que no le pareció todo lo buena que se esperaba. Sin embargo, la actriz en vez de criticar tiró de autocrítica: "Cada vez que salgo del cine cabreada por haber visto una película mala,me digo 'bueno, yo las he hecho peores' y se me pasa".

Cada vez que salgo del cine cabreada por haber visto una película mala,me digo "bueno,yo las he hecho peores" y se me pasa. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 20 de diciembre de 2017

La actriz gijonesa ha triunfado con este comentario que ya supera los 10.000 me gusta y los 2.000 retuits. Los usuarios de la red social han aplaudido su "humildad" y "autocrítica".