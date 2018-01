Barei envía 10 canciones para Eurovisión 2018 y TVE las descarta todas La cantante asegura haber estado un mes dedicada solo a sus propuestas para el Festival IDEAL GENTE Viernes, 19 enero 2018, 11:14

TVE y Gestmusic pidieron en diciembre temas para poder asignarlos a los concursantes que lleguen a la final de Operación Triunfo. Y es que de entre ellos saldrá el representante o representantes de España en Eurovisión.

Su petición ha sido atendida y son más de 200 temas los que los organizadores recibieron. Y de los que solo han podido elegir unos pocos para la gala que La 1 emitirá el 29 de diciembre en horario de Prime Time.

Barei ha sido una de las compositoras que decidió mandar sus temas, en concreto mandó 10 temas para los que asegura dejó un mes entero apartados todos sus compromisos. La cantante ha contado en un directo de Instagram que compuso 10 temas personalizados para cada uno de los concursantes. Sin embargo, ninguna de sus canciones ha pasado el filtro.

“He estado un mes, he parado todo lo que tenía que hacer para componer para 'OT' pero no me han elegido ninguno de los temas. Hemos mandado 10, pero al final ninguno. He estado currando mucho para 'OT'. Una pena”, explicaba la que fuera representante de España en Eurovisión en 2016.

Entre los compositores que han mandado sus temas están conocidos de la productora universal, grandes artistas de renombre que se han interesado personalmente e incluso autores independientes. En total más de 200 canciones entre las que elegir, una elección que se conocerá muy pronto, en cuanto los concursantes de OT comiencen los ensayos.