Bardem: "Penélope no quería verme más después de interpretar a Pablo Escobar" El actor español ha contado en 'El Hormiguero' los entresijos de encarnar al narcotraficante colombiano en la ficción R. I. Lunes, 5 marzo 2018, 22:36

De Pablo Escobar se ha dicho casi todo. Se ha dicho, se ha visto y se ha conocido. Recientemente con una serie como 'Narcos', su nombre ha vuelto a estar en las conversaciones diarias. Ahora, 'Loving Pablo', un film de Fernando León de Aranoa con Penélope Cruz y Javier Bardem, viene a aportar algo más de la vida de un narcotraficante sin precedentes. Del cual, el propio Bardem no oculta que "mi fascinación por Pablo Escobar empezó en 1999".

La principal razón es que "Pablo Escobar es una especie de Vito Corleone latino", según Bardem. "Hay algo en los ojos de Pablo Escobar que parece opaco, parece que no ve y que no está presente pero está interactuando con los demás" señala además el actor español. Por eso para él fue un reto meterse en la piel de Escobar. Incluso físicamente, "intenté engordar sanamente comiendo proteínas pero solo me duró una semana".

"Me obsesioné con hacerlo lo mejor posible", recuerda Bardem. Tanto fue así que algunas escenas fueron muy duras para rodarlas. En una de ellas, "Penélope (Cruz) no quería verme más después de interpretar a Pablo Escobar". Pues la crudeza del personaje no se ha tratado de ocultar. No así en "otros trabajos que han hecho de él lo han 'glamourizado' y eso es un error, él era un monstruo" señala Bardem.