Aurah Ruiz arremete de nuevo contra Jesé Rodríguez por una operación de pechos La canaria está en pie de guerra contra el futbolista pese a la demanda que cae sobre ella IDEAL.ES Jueves, 10 mayo 2018, 17:53

Aurah Ruiz sigue su guerra contra Jesé Rodríguez. Desde que el futbolista anunciara su ruptura a través de un comunicado, la canaria no ha dejado de echarle en cara, en especial a través de las redes sociales, lo mal padre que es con Nyan, el hijo que la ex pareja tiene en común y que está enfermo.

Tras las innumerables acusaciones que Aurah Ruiz ha vertido sobre Jesé Rodríguez en las redes sociales, este ha acabado por demandarla. Y lejos de conseguir el efectos deseado, parece que ha alimentado más todavía sus ganas de reprocharle cosas.

Esta vez la canaria no se ha cortado un pelo y ha dicho que Jesé se ha gastado el dinero en pagar una operación de pechos, aunque no especifica a quien. Eso sí, deja claro que el jugador tiene dinero para «tetas» pero no para su hijo, es más, insiste en el hecho de que haya acompañado a esa persona al hospital para la intervención, mientras que a su hijo apenas si ha ido a verle.

Para más inri, ha sido la exnovia de Jesé y madre de sus dos hijos mayores, Melody Santana, la que se ha sentido aludida y ha usado también sus redes sociales para desmentir lo dicho por Aurah. Melody ha publicado un pantallazo de la petición de un préstamo de dinero valorado en más de 7.000 euros, y ha escrito: «A mí nadie me paga nada, yo no me vendo».