Aurah Ruiz, acusada de despilfarrar el dinero de Jesé Rodríguez Se habría gastado unos 6.000 euros semanales IDEAL.ES Martes, 17 abril 2018, 17:20

En las últimas semanas no se para de hablar de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez. Tras el reciente fuerte enfrentamiento entre ambos por el hijo que tienen en común, Nyan, que se encuentra hospitalizado desde que nació, ahora Aurah ha sido acusada de gastarse el dinero de Jesé.

La que fuera concursante de Mujeres, Hombres y Viceversa ha hecho uso de su cuenta de Instagram para desmentir esa última información referente a cuando salía con el padre de su hijo: «Se me acusa de haber gastado 6.000 euros semanales. No lo he hecho. Nunca he tenido acceso a las tarjetas de Jesé. Soy una persona normal».

Al parecer esa cifra correspondería a la etapa en la que vivieron en París. Esta ha sido su defensa: «Se me acusa de que yo gastaba de su tarjeta que tenía un límite de 6.000 euros. Cuando salió esa noticia, hablé con Jesé para que lo desmintiese. Yo no tenía acceso a la tarjeta. Nunca fui de compras en París. Confié en él y confié en que había hecho algo. Pero creo que le benefició para quedar bien o atraer más mujeres. En toda mi estancia, solo fuimos una vez. Él, yo y sus amigos. Y la cantidad de ropa se la compró él. A mí me compró unos zapatos y a sus amigos también. Recibieron regalos todos», explica Aurah a través de Instagram.