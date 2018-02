El 'zasca' de Arturo Valls a las críticas: "Utilizar la palabra machista a la ligera es peligroso" "¿Tendríamos que premiar a una mujer que ha hecho una peli peor solo para que haya paridad? IDEAL Martes, 6 febrero 2018, 10:43

Arturo Valls levantó la polémica en los Goya cuando declaró, momentos antes de la ceremonia, que la gala del cine español no es el sitio para hacer reivindicaciones, pues no hay que "marear con otros temas" ajenos a la situación de la industria cinematográfica nacional. Ahora, tras las acusaciones que lo tachan de machista, el presentador ha salido a defenderse.

El presentador ha recibido un aluvión de críticas tras estas declaraciones, de las que ha intentado defenderse en 'Hoy por hoy', el programa de Cadena SER. Valls ha declarado estar "un poco triste con la situación" y ha aclarado que él no se refería a la reivindicación feminista, sino a las "reinvindicaciones en general".

"Estoy totalmente a favor de los avances feministas. De hecho participo de ellos", ha asegurado explicando que en las dos últimas películas que ha producido, varios puestos de máxima responsabilidad han sido ocupados por mujeres. Luego ha asegurado que considera que el "talento no tiene género" y que "nunca contrataría a una mujer por su género"

A continuación, el presentador de '¡Ahora caigo!' ha señalado que "hay mujeres que han cobrado más dinero que hombres en los mismos puestos, en el caso de algunas actrices", y que por eso el debate debe ser otro. "¿Hay que utilizar las galas para reivindicar cosas en general?", pregunta. "Me pasaba lo mismo cuando, como espectador, veía lo de la bajada de los impuestos o hablábamos de la guerra. Para una vez que nos juntamos y celebramos un año de cine ¿tenemos que convertir la gala en ese altavoz reivindicativo?". "Me gustaría que no", se respondía a sí mismo el presentador de 'Ahora Caigo'.

Con respecto a la desigualdad hombre-mujer en el cine, Valls ha defendido en la SER que es una cuestión "estadística" porque hay "menos mujeres que han decidido dedicarse al cine". "¿Tendríamos que premiar a una mujer que ha hecho una peli peor solo para que haya paridad?", preguntaba.

También ha dado otra entrevista a 'El Mundo' en la que ha asegurado que él no es machista: "Tacharme a mí de machista... Primero habría que definir qué es machismo y qué feminismo. Utilizar la palabra machista a la ligera es peligroso". Y ha declarado que su única intención era que se hablara de cine: "A mí me gustaría que se hablara más de cine y de las películas ganadoras. Y fíjate que cómo es la cosa que me ha salido el tiro por la culata, porque mira de lo que estamos hablando hoy.".