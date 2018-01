Arturo Valls va al baño en mitad de 'Ahora Caigo'

Arturo Valls es todo un show-man y en 'Ahora Caigo' hemos visto casi todo, pero nunca hasta ahora habíamos visto los aseos del programa.

El oponente central eligió al décimo concursante cuando este dio las gracias: "Menos mal, porque me estoy meando. No aguantaba uno más y en cuanto caiga voy. No puedo más". Valls aprovechó para sacar humor a la situación: "La primera vez que sales en la tele y dices 'menos mal, porque me estaba meando".

Justo después le ofreció un trato: "O jugamos sin presentaciones ni leches o vamos al baño. No vas a jugar en este estado". El concursante aceptó y fue al baño, pero no sin la compañía del presentador.

Una vez fuera del baño el concursante intentó agardecer el gesto con un apretón de manos que Arturo rechazó porque no se había lavado las manos. Una situación esperpéntica que se suma a la larga lista de las ya vividas anteriormente en el programa.