Ares Teixidó: "Me he sentido humillada, criminalizada, maltratada y vejada"

Ares Teixidó se convirtió en el personaje más perseguido por los medios durante la entrega de Premios Men’s Health 2017 que organizó la publicación en el Teatro Goya de Madrid. Ella fue la encargada de otorgar el premio al mejor presentador de televisión, que recayó en Manel Fuentes.

Al término de la entrega de premios la presentadora hizo algunas declaraciones a Jaleos. "Me pesa que me metan en cosas que no tienen nada que ver conmigo, me pesa que se haya hecho algo grande de algo sin importancia y me duele que se me haya criminalizado como mujer y como persona como mujer, me he sentido vejada, creo que el trato que se me ha dado por algo que es inexistente ha sido brutal y me duele más que nada por los míos, por mi familia y mis amigos" afirmó la joven presentadora a Jaleos; tras el escándalo suscitado por su relación con David Bustamante, negada por él y confirmada por Kiko Hernández, quien puso en su boca que la historia de amor sí había existido.

Ares de nuevo dejó claro que si hubiera tenido algo con David nunca lo habría dicho porque nunca habla de su vida privada.