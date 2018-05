«No aporta nada nuevo»: críticas a 'Supervivientes' porque el programa de este miércoles ha sido un «refrito» Los espectadores se han quejado de la estrategia de Telecinco para luchar contra 'La Catedral del Mar' IDEAL.ES Miércoles, 30 mayo 2018, 22:28

Se puede decir más alto pero no más claro: el última hora de 'Supervivientes' no convence. El programa de Telecinco que ahora se ha estrenado los miércoles a pocas semanas de la gala final, exaspera a algunos seguidores del concurso. No obstante, hay quienes entienden que no es necesario hacer una entrega más a la semana.

De hecho, este miércoles se ha dado el caso que los cebos y los temas que se han comentado han sido prácticamente los mismos que 'En tierra de nadie', el programa que se emitió el martes. Por lo que se entiende que 'Supervivientes' solo ha hecho la emisión de estos miércoles para luchar contra 'La Catedral del Mar' de Antena 3.