La aplaudida queja feminista de Amaia que triunfa en las redes La ganadora de 'OT 2017' ha utilizado sus redes sociales para expresar que no está de acuerdo con las diferencias que existen entre los camerinos de las chicas y los chicos en la gira Sábado, 3 marzo 2018

La novena edición de ‘Operación Triunfo’ ha sido todo un éxito, algo que se ha debido en parte al casting realizado por Gestmusic y TVE, y es que los dieciséis concursantes escogidos son jóvenes que representan los ideales de muchos de sus contemporáneos, entre dichos ideales, la defensa del feminismo.

Precisamente ha sido Amaia, ganadora de dicha edición del concurso, la que en las últimas horas ha motivado una avalancha de comentarios en Twitter a raíz de una queja feminista que ha expresado en una de las instagram stories de Ricky Merino, compañero de edición.

Los ‘triunfitos’ se encuentran ultimando los detalles del primer concierto de su gira nacional, el cual tendrá lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo sábado 3 de marzo. Sin embargo, Amaia no parece estar muy conforme con las instalaciones de los camerinos de las chicas, ya que tras ser preguntada por Merino sobre la razón por la que estaba enfadada, la flamante ganadora de ‘OT 2017’ no ha dudado en explicarlo, “los chicos en su camerino tienen tele con PlayStation y nosotras no tenemos una mierda. Tenemos un espejo, ¿se puede ser más triste?”, aseguraba la joven.

Amaia: los chicos tienen una tele con play y nosotras no tenemos una mierda

Ricky: y vosotras que tenéis?

Amaia: un espejo#UnaTeleConPlayParaLasChicas por favor 😂 pic.twitter.com/f4V8pG42UU — Miss. Avocado✨ (@CaserioShore) 2 de marzo de 2018

Esta queja ha tenido una clara repercusión en las redes sociales, ya que los seguidores de muchas de las concursantes se han sumado a la protesta de Amaia mediante el hashtag ‘#UnaTeleConPlayParaLasChicas’.

Ponedle una Play a Amaia en su camerino, primer aviso @OT_Oficial — Rubensi 🌈 (@ImRubensi) 2 de marzo de 2018

Pequeñas cosas como el comentario de Amaia sobre la play y los espejos ayudan mucho a cambiar la sociedad!!!😊💪👏#OTDirecto2M — Isabel (@gogo_1128) 2 de marzo de 2018

LAS CHICAS TAMBIÉN MERECEN UNA PLAY @Amaia_ot2017 😊 — Claudia Fernández🌹. (@claufdezz09_) 2 de marzo de 2018

Las chicas también jugamos a la play eh !! #UnaTeleConPlayParaLasChicas — Ale (@ale24nad) 2 de marzo de 2018

No es la primera vez que Amaia se convierte en toda una referente del feminismo, puesto que ya hace unos meses causó un gran revuelo con su negativa a depilarse las piernas para una gala, alegando que “las mujeres también tienen pelo”, o por su propia definición del feminismo, la cual fue muy aplaudida.