Antonio Orozco: "El éxito en sí mismo es la posibilidad de poder elegir" El cantante catalán ha visitado 'El Hormiguero' reflexionando sobre todo IDEAL.ES Martes, 27 febrero 2018, 22:30

Fue uno de los cantantes que más triunfó en España a principios de siglo. Temas suyos como "Devuélveme la vida" o "Pétalos marchitos" forjaron su imagen de un cantautor que se colaba en las listas de éxitos casi sin despeinarse. Antonio Orozco pasó por una etapa muy mala en la que reconoce que llegó a no tener dinero pero ahora revive su mejor momento con una gira que le llevará hasta junio del año que viene. Sobre ella y sobre su vida ha hablado en su visita a 'El Hormiguero'.

Y no oculta nada. Orozco es de esas celebridades que dieran la sensación de estar hablando personalmente con cualquiera. Es un tipo afable que se muestra sin dobleces y que no tiene miedo a enfrentar que vivió una época de su vida muy mala. Que no tenía dinero y que debía tirar de imaginación para matar el hambre. Por ello ha aprendido mucho. Pese a que "cuando gané por primera vez algo de dinero lo que hice fue comprarme mi casa con una hipoteca que sigo pagando", tiene muy claras sus prioridades.

Para Antonio Orozco, "el dinero va y viene pero es lo menos importante de este camino". Porque la clave para vivir mejor es sencilla: "A más indiferencia al dinero, más felicidad en la vida" apunta el artista catalán. De ahí que concluya su análisis con una reflexión muy interesante. El autor de "Devuelvéme la vida" hace una defensa cerrada de la importancia de saber vivir, "el éxito en sí mismo es la posibilidad de poder elegir" apostilla.