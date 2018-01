Antonio Carmona: "Me ponían en el coche 'Gitano fuera del barrio'" El cantante granadino habló del racismo en 'Viva la vida' IDEAL Lunes, 29 enero 2018, 09:41

El cantante granadino Antonio Carmona acudió al programa de Toñi Moreno 'Viva la vida' para hablar de la nueva gira que está a punto de empezar tras salir del coma. Allí, entre otros temas, habló del racismo.

La presentadora empezó a tratar el tema preguntándole al cantante sobre su manera de romper los esquemas: "Tú como gitano has roto muchos esquemas, ¿no?". A lo que el granadino respondió con mucha sinceridad: "Hombre, con lo que más he roto ha sido al casarme con una paya, ¿no? En aquella época, hace 27 años estar con una paya era... no veas. Era mal para ellos y mal para nosotros".

El tema no terminó ahí y Toñi fue más directa sobre el racismo, "¿Has sufrido racismo?", le preguntó. "Mucho, mucho" contestó Antonio Carmona, para despues explicarlo más claramente con un ejemplo: "En mi barrio, en Campamento, donde menos. Sí que es verdad que en algunos sitios lo he sentido. Yo me levantaba por la mañana en un sitio donde se vive muy bien, en uno de los mejores barrios de Madrid. De repente ponían cosas en el coche como 'Gitano, fuera del barrio'".

Para terminar Antonio dio la clave para la felicidad y para combatir ese racismo: "Tocando, cantando y que te vean sonriendo, como Isabel Pantoja. La sonrisa que no se vaya nunca". Aunque lamentó que actos así ocurran y que eso pudiera haber afectado a su familia: "Hay que tener cuidado porque la familia, las hijas... que tengas que sufrir eso y que yo tuviera que limpiar el coche antes de que lo vieran era muy duro".