Antonio Carmona desvela la verdad de su drama: "Estoy vivo de milagro" El artista granadino se sincera en 'Volverte a ver', el programa que presenta Carlos Sobera en Telecinco IDEAL GENTE Viernes, 2 febrero 2018, 10:19

En octubre del pasado año el mundo de la música y el flamenco en general se sobrecogieron cuando saltó la noticia de que Antonio Carmona estaba mal de salud. El excomponente de 'Ketama' había sufrido una infección generalizada que provocó varias intervenciones médicas de urgencia y que los propios médicos que le atendían le indujeran un coma. Su situación fue tan extrema que ahora que está totalmente recuperado no duda en hablar con crudeza de lo sucedido.

"Estuve en coma 7 días y un mes en el hospital, fueron unas semanas muy duras, no para mí que no me enteraba de nada, para mi familia"

La última vez que lo ha hecho es en 'Volverte a ver', el programa de entrevistas y testimonios que presenta Carlos Sobera en Telecinco. Antonio Carmona habla sin tapujos de lo que pasó. Reconoce que "de momento estoy aquí, vivo de milagro". Achaca lo sucedido a un ritmo de trabajo muy frenético durante los días previos a sentirse indispuesto.

El ex de 'Ketama' apunta al exceso de actividad: "Fue un cúmulo de trabajo, algo que tenía ahí encapsulado… hice demasiadas galas seguidas, me pillo un poco bajo de defensas y de repente dio la cara la bacteria". Estuvo tan cerca de la muerte, que le tuvieron que inducir el coma lo que llevó a su familia a pasar por una racha muy mala. "Estuve en coma 7 días y un mes en el hospital, fueron unas semanas muy duras, no para mí que no me enteraba de nada, para mi familia” admite.