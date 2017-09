Antonio Carmona desvela el por qué del adiós de Ketama El cantante granadino lo ha relatado en 'Mi casa es la tuya' IDEAL.ES Martes, 12 septiembre 2017, 23:57

'No estamos lokos' es una de las canciones más famosas de nuestro país y tiene sello granadino. El sello de Ketama. El grupo que encabezó Antonio Carmona, sobrino del guitarrista Pepe Habichuela, es ahora historia de la música debido a que se disolvió hace una década. Las razones de ello las ha desvelado el propio Antonio en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne.

"Teníamos diferencias en lo musical. Josemi era más jazzero, era más flamenco también, mi hermano es totalmente más ortodoxo... a él le hubiera gustado que yo hubiera terminado cantando por granaínas, por soleás, pero ese no era mi pulso" asegura Antonio Carmona.

Él mismo descarta un posible regreso de Ketama: "Me he vuelto ahora muy… muy mío. Ahora me encanta estar abierto a mis composiciones, este disco he hecho un paseo por autores que me encantan, que los admiro, que tienen mi pulso, claro que me gustaría, pero pienso que ahora en este momento ninguno de los tres queremos".