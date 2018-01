Andrés Caparrós agrede a Sergi Ferré, reportero de 'Sálvame'

Está coleando, y mucho, la entrevista realizada por Alonso Caparrós en 'Sábado deluxe', sobre todo para su familia. Tras toda la polémica generada, Sergi Ferré, uno de los reporteros de 'Sálvame', fue en busca de Andrés Caparrós, que reaccionó de mala manera.

"¡Estoy hasta los huevos, ¡que me dejéis tranquilo", decía justo antes de darle un golpe a la cámara. Después, ante la insistencia del reportero, Caparrós perdió los nervios le golpeó.

La madre de Alonso Caparrós, por su parte, también intervino:"¿No os cansáis? No me filmes, por favor, estamos en un bufete de abogados. No me filmes", dijo, al mismo tiempo que aseguraba que no había visto nada en televisión sobre su hijo.

Alonso Caparrós se mostró avergonzado al ver el vídeo en el plató de 'Sálvame': "¿Os acordáis cuando se supone que yo no podía hacer la entrevista porque se suponía que era un tío que reaccionaba de una manera imprevisible y porque había miedo? Esto tiene que acabar. Dice muchas cosas esta reacción. Yo me muero de pena, ¿tú crees que yo veo esto y no se me parte el corazón?", preguntabó el presentador.