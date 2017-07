Andrés Aberasturi, sobre su hijo con parálisis cerebral: «Su vida es una estafa» «La historia de Cris es la historia de un fracaso, de una vida fracasada» IDEAL GENTE Martes, 4 julio 2017, 12:28

Andrés Aberasturi acudió anoche al programa All you need is love...o no» donde destapó su lado más personal junto a Risto Mejide. El perioddista habló de su hijo Cris, quien sufre una parálisis cerebral severa. "Vive una estafa de vida", se sinceró.

«¿En algún momento has deseado que Cris no naciese?», preguntó Mejide al periodista. «Sí», afirmó Aberasturi, quien durante las primeras 24 horas de vida de su hijo llegó a pensar que hubiera sido mejor que no viviera.

«¿Qué siente un padre con un hijo así?», preguntó Mejide. «Amor, desesperación, rabia, impotencia, cabreo, ganas de luchar, ganas de tirar todo por la ventana, ganas de seguir...», respondió el periodista.

«La historia de Cris es la historia de un fracaso, de una vida fracasada». «¿Un fracaso?», le preguntó el catalán «Sí, porque el hombre ha nacido para ser libre, entonces lo que vive mi hijo es una estafa de vida, no es una vida porque no puede elegir. Porque si no puedes elegir, no puedes comunicarte con quien te quiere, si no puedes pedir agua cuando tienes sed, si no puedes pedir que te arropen cuando tienes frío, eso no es una vida», concluyó él.