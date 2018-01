Andrea Janeiro pide «vivir en el más estricto anonimato» Belén Esteban, exesposa de Jesulín de Ubrique, camina por una calle de Córdoba. / Archivo La hija de Belén Esteban no quiere aparecer en las revistas del corazón R. C. Jueves, 4 enero 2018, 21:08

Andrea Janeiro, hija del torero Jesulín de Ubrique y de Belén Esteban, no quiere seguir los pasos de sus padres y prefiere mantenerse alejada de los focos. «Soy consciente de que tanto mi madre como mi padre son personajes públicos, pero, aun cuando lo respeto profundamente, por mi parte nunca he participado de ningún modo en esa exposición pública. He sido, y soy, coherente y consecuente con mi voluntad de permanecer ajena a los focos, y trato de preservar mi intimidad en la medida de lo posible pese a mis específicas circunstancias familiares», ha escrito en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

La hija de Belén Esteban, habitual en los programas de la farándula, salió a la luz pública después de cumplir los 18 años, ya que con la mayoría de edad las revistas del corazón empezaron a mostrar fotografías con su imagen. Cuando todavía era menor de edad el entonces Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, decidió actuar de oficio para proteger su intimidad al enviar una petición a la Fiscalía para que estudiara si había delito penal al mostrar las imágenes de una niña 9 años.

Andrea Janeiro no quiere seguir con esa exposición y ha pedido que acaben con ello. «Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero pedir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen que se viene produciendo a lo largo de los últimos meses», señala.

«Por todo lo anterior, ruego, y agradeceré, que se respete mi deseo, y mi pleno derecho, de vivir en el más estricto anonimato; reservándome, en caso de no ser así, las acciones legales que procedan para salvaguardarlos», finaliza el comunicado.